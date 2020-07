Sono fiori d’arancio per l’ex di Paolo Bonolis, Laura Freddi. Tra gli invitati compaiono però sia il presentatore che la moglie.

È arrivato anche per Laura Freddi il tanto atteso momento delle nozze. Il matrimonio ha subito delle variazioni in termini di data a causa della recente pandemia da Coronavirus. I festeggiamenti, fissati al prossimo Ottobre, sono dunque stati rimandati. Non è il giorno della celebrazione però la notizia scottante, bensì due nomi che compaiono nella lista degli invitati.

La bella Laura Freddi può finalmente coronare il suo sogno d’amore. Il Principe Azzurro è Leonardo, un fisioterapista con il quale ha condiviso anni insieme e che ha regalato alla donna la gioia di diventare mamma della piccola Ginevra. I due convoleranno a nozze prossimamente e tra gli invitati ai festeggiamenti ci sono anche Paolo Bonolis e sua moglie.

Che ne è stato dunque delle tensioni tra la Freddi e Sonia Burgarelli, la moglie di Bonolis, di cui si è chiacchierato a lungo? A quanto pare le due donne hanno recentemente fatto chiarezza sull’argomento, smentendo ogni indiscrezione. Tra di loro non c’è mai stata nessuna rivalità, e il fatto che si siano mostrate al pubblico insieme su Instagram ne è la prova.

Una scelta audace e un po’ destabilizzante agli occhi di molti, quella di Laura e Leonardo di invitare al matrimonio Paolo Bonolis e la moglie. Da parte dei due promessi sposi non c’è però stato alcun dubbio o ripensamento. La Freddi e l’ex sono rimasti in buoni e pacifici rapporti, e non è tutto. Pare che qualcosa stia bollendo in pentola per quel che riguarda il futuro. Laura potrebbe infatti ritornare presto in televisione dopo il periodo di pausa in maternità, e alcune voci parlano già di qualche collaborazione con il presentatore.

Bonolis e Burgarelli invitati al matrimonio di Laura Freddi: le parole della sposa

Laura Freddi ha recentemente rilasciato un’intervista per il settimanale Di Più, lasciandosi sfuggire qualche parola sull’ex Bonolis e la moglie Sonia. “Tra me e Sonia è nata una bella amicizia, è davvero una bella persona, una mamma straordinaria.”, ha dichiarato la donna. “Sono davvero felice per Paolo, senz’altro un grande amore del mio passato e che ora è un grande amico. Inviterò entrambi al mio matrimonio, sarà una bellissima festa.”