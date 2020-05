Laura Freddi: parla l’ex compagna del famoso conduttore Paolo Bonolis

Sono Laura Freddi e la sua intervista ad essere, questa volta, sotto la luce dei riflettori. Scopriamo che cos’ha da dire l’ex compagna di Paolo Bonolis.

Laura Freddi e le sue parole sono sulla bocca di tutti. L’ex del famoso conduttore Paolo Bonolis ha concesso un’intervista per il settimanale Novella 2000. Racconta al giornalista Carlo Farricciotti dettagli sulla sua vita privata e sentimentale, sui suoi progetti futuri, e la sua esperienza in quarantena. Scopriamo le sue dichiarazioni. Circolano voci sul loro probabile ritorno insieme dietro al grande schermo. In una recente diretta su Instagram infatti sembrerebbe che Bonolis stesso abbia affermato che non gli dispiacerebbe lavorare di nuovo al fianco dell’ex compagna, qualora ce ne fosse l’occasione.

La donna non si risparmia certo qualche affermazione in merito al conduttore. “Io e Paolo siamo stati assieme, lo sanno tutti… Tra di noi c’è stima e affetto.” chiarisce Laura. Pare dunque che attualmente il legame tra i due sia di sola amicizia e rispetto reciproco. “Conosco anche la moglie Sonia” continua la Freddi. “Anche se non posso dirmi sua amica..” Sembrerebbe proprio che il rapporto tra le due donne non sia certo di forte amicizia.

Laura Freddi racconta la sua quarantena: “Ero spaventata”

Il periodo di isolamento è stato un duro colpo per tutti. Anche Laura Freddi, ex compagna del conduttore Paolo Bonolis, ha raccontato la sua esperienza in quarantena. “Ero spaventata, tutto quel silenzio mi sembrava irreale e inquietante, piangevo..” dichiara la donna. “Non nascondo che ho avuto vari attacchi di panico” continua. Insomma pare dunque che anche per l’ex velina sia stato molto difficile reagire all’epidemia da Coronavirus.

