Giovanna Abate, Umberto Gaudino nega tutto: i dettagli

Novità davvero interessante sulla vita privata della tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate: arriva la reazione di Umberto Gaudino

Anche l’estate 2020 è ricca di gossip con numerosi colpi di scena inaspettati. Il ballerino di Amici, Umberto Guadino, è stato accostato all’ultima tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate, con uno scoop davvero incredibile. La ragazza è stata avvistata a Capri insieme ad un ragazzo tra cene e giornate al mare. E così è sbucato improvvisamente il nome di Umberto dopo diverse segnalazioni a Deianira Marzano come ha svelato: “Ciao Deianira. Scusa il disturbo, non sono solita scrivere, ma Giovanna ci sta veramente prendendo in giro. Il tutto già dal trono di Giulio e non ne possiamo più di lei e del suo finto vittimismo. Ho notato dei like sospetti di Umberto, il ballerino di Amici, sotto il suo ultimo post”.

Leggi anche–> Umberto Gaudino, chi è l’ex fidanzata Louise Heise

LEGGI ANCHE –> Chi è Umberto Gaudino: età, vita privata e carriera del ballerino di Amici



Giovanna Abate, l’annuncio di Umberto Gaudino

Così la stessa Deianira ha svelato che la stessa fonte le ha confermato la presenza dei due nella stessa barca. Così dopo qualche ora è arrivata la precisazione dello stesso diretto interessato con una stories su Instagram: “Le notizie che girano sul web sono completamente FALSE. Quindi vi chiedo la gentilezza di non alimentare certe caz***e. Chi mi segue sa con chi ero in vacanza. Buona serata a tutti. U”. Così la presunta storia d’amore tra i due è stata immediatamente smentita dal ballerino di Amici, che ha voluto subito spegnere le voci di gossip. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità davvero interessanti sulla sfera personale della stessa Giovanna.