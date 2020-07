Taylor Swift, annuncio a sorpresa: fan in delirio – VIDEO

Annuncio a sorpresa per la cantante Taylor Swift, che nemmeno un anno fa aveva pubblicato il suo settimo album: fan in delirio alla notizia.

La cantautrice Taylor Swift, classe 1989, capace di vendere cinque milioni di copie solo col disco d’esordio, è oggi una delle popstar più amate dalla gente, con milioni di follower sui social network. “Artista del Decennio” agli American Music Awards, ha un patrimonio stimato nel 2019 di 360 milioni di dollari.

Leggi anche –> Taylor Swift: una telefonata smentisce la versione di Kanye West – VIDEO

Billboard l’ha inserita in ottava posizione in una classifica degli artisti di maggior successo di tutti i tempi nelle classifiche statunitensi, seconda tra le donne. Numeri da record dunque i suoi, ma la cantante non sembra intenzionata a fermarsi.

Leggi anche –> Philippe Zdar dei Cassius muore cadendo da un edificio di Parigi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nemmeno un anno fa, la popstar Taylor Swift ha pubblicato Lover, il suo settimo album in studio. Anche per tale ragione, è sorprendente e inatteso il suo più recente tweet. “Stasera a mezzanotte pubblicherò il mio ottavo album in studio, Folklore; un intero, nuovissimo album di canzoni in cui ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni”.