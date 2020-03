Taylor Swift: una telefonata smentisce la versione di Kanye West – VIDEO

Una telefonata smentisce la versione di Kanye West e della moglie Kim Kardashian sul famoso verso contro la popstar Taylor Swift.

Arriva a una conclusione la lunga querelle tra Kanye West e Taylor Swift. Quest’ultima non è una bugiarda, come a lungo hanno fatto credere il rapper e la moglie Kim Kardashian.

Leggi anche –> Adele stupisce agli Oscar: ecco la trasformazione con 30 chili in meno

L’inizio della storia risale a qualche anno fa: Kanye West compone una canzone che contiene il verso “Io ho reso famosa quella stronza”. Il riferimento è a quanto accaduto agli MTV Video Music Awards del 2009.

Leggi anche –> Philippe Zdar dei Cassius muore cadendo da un edificio di Parigi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In quell’occasione il rapper ha interrotto la premiazione della popstar, sostenendo che il video di Beyoncé era più bello. Lei non ha prese benissimo e sostenne che il rapper nemmeno si era preso la briga di avvertirla. Subito dopo, Kim Kardashian mette online la telefonata in cui Kanye West avvisa Taylor Swift del verso “forte” nel suo brano. Nella telefonata, la popstar ci avrebbe riso su. Siamo nel 2016, quattro anni fa, e tutti si scagliano contro la popstar. Che oggi però tira fuori la ‘vera telefonata’ che smentisce la prima, tagliata ad arte da Kim Kardashian.