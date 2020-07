Stasera in tv film: Nessuno mi può giudicare: cast, trailer e trama del film

Nessuno mi può giudicare, film del 2011 diretto da Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi e Raoul Bova, andrà in onda in prima serata: le anticipazioni di oggi, 23 luglio

Nel 2011 il film Nessuno mi può giudicare del regista esordiente Massimiliano Bruno incassò al botteghino quasi 8 milioni di euro e, quello stesso anno, vinse il Nastro d’argento alla migliore commedia (battendo Benvenuti al Sud e Che bella giornata). La pellicola andrà in onda questa sera in tv alle ore 21.25 su Rai 1.

Scopriamo insieme qualche anticipazione, oggi 23 luglio.

Leggi anche –> Stasera in tv – Temptation Island: le anticipazioni di oggi, 23 luglio

Trama

Alice conduce una vita agiata: abita in una villa al Circeo assieme al marito, al figlio di 9 anni e uno stuolo di domestici. Quando il suo Pietro muore improvvisamente, però, oltre al lutto la donna è costretta ad affrontare gravi problemi economici. Sommerso dai debiti, Pietro non aveva infatti mai informato Alice di nulla. La donna sarà dapprima costretta a trasferirsi in un appartamento fatiscente a Quarticciolo e poi a doversi reinventare per impedire che, a causa dei debiti, le venga portato via suo figlio. Eva, un’escort conosciuta poco tempo prima, la farà avvicinare a una realtà che mai la snob Alice avrebbe pensato di prendere in considerazione.

Nessuno mi può giudicare, cast completo:

Paola Cortellesi (Alice Bottini)

Raoul Bova (Giulio)

Rocco Papaleo (Lionello Frustace)

Anna Foglietta (Eva / Fabiana)

Giovanni Bruno (Filippo)

Hassani Shapi (Aziz)

Valerio Aprea (Biagio)

Caterina Guzzanti (Sofia)

Pietro De Silva (Bompadre)

Dario Cassini (Pietro)

Massimiliano Bruno (Francesco Graziani)

Edoardo Leo (Uomo al bar)

Valerio Mastandrea (voce narrante; cliente di Eva)

Michela Andreozzi (amica di Alice)

Lillo (Enzo)

Lucia Ocone (Tiziana)

Awa Ly (Abeba)

Raul Bolanos (Marcelo)

Maurizio Lops (Bonetti)

Riccardo Rossi (giornalista “Amore mio grandissimo”)

Massimiliano Delgado (Denis)

Fausto Leali (sé stesso)

Massimiliano Vado (cliente biondo)

Remo Remotti (cliente poeta)

Stefano Fresi (Clown)

Nessuno mi può giudicare, trailer del film

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI