Stasera in tv – Temptation Island: le anticipazioni di oggi, 23 luglio

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020, condotto da Filippo Bisciglia, continua oggi, 23 luglio: tutte le anticipazioni sulle coppie vip e nip

Tante sono state le novità che hanno riguardato il programma ideato da Maria De Filippi Temptation Island 2020, a partire dall’aver mescolato coppie vip e nip.

Il quarto appuntamento con il reality estivo per eccellenza inizierà alle ore 21.20 su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni su ciò che accadrà questa sera in tv. Leggi anche –> Massimo e Sonia Temptation Island | ‘L’amore è finito’

Temptation Island: nuovi falò di controllo

Alcune delle coppie ha già lasciato l’isola e, soprattutto, ha fatto scalpore la fine della storia d’amore fra Valeria e Ciavy.

Durante l’acceso confronto al falò, Filippo stesso è dovuto intervenire più volte per frenare la veemenza del ragazzo e permettere a Valeria di esprimere qualche concetto.

I ragazzi infine sono andati via, ognuno per la sua strada.

Altra coppia che pare essere particolarmente in bilico è quella formata da Anna e Andrea. Dopo che le astuzie di Anna hanno finito per essere svelate, Andrea ha avuto delle reazioni contrastanti. Dapprima è apparso comunque molto geloso, nonostante avesse compreso il bluff della fidanzata, poi questo sentimento si è trasformato in qualcosa di più complesso. Amareggiato e, paradossalmente, anche più sicuro di sé, Andrea durante la puntata dichiara di voler avere il confronto finale con la sua compagna per dirle addio. Sarà davvero così?

"Ognuno per la sua strada" Andrea ha già preso una decisione? Vi aspettiamo questa sera in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata di #TemptationIsland 🔥 Pubblicato da Temptation Island su Giovedì 23 luglio 2020

Inaspettata maretta per la coppia formata dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Più che dai comportamenti della fidanzata, Lorenzo è apparso molto contrariato per le parole che questa ha detto su di lui e sulla loro relazione ai suoi compagni di viaggio. La reazione mostrata nel video fa pensare però che nella puntata di questa sera potrebbe accadere qualcosa di davvero eclatante che farà andare su tutte le furie il campione.

Cosa avrà visto Lorenzo per avere questa reazione? Lo scopriremo domani in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata di #TemptationIsland! 🌴 Pubblicato da Temptation Island su Mercoledì 22 luglio 2020

Ma la coppia su cui più di tutte siamo in attesa di aggiornamenti è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Dalle reazioni esagerate mostrate dall’ex show girl parrebbe essere accaduto qualcosa di davvero inaspettato…

Antonella spoiler quarta puntata ⚠️ A giudicare dalla reazione di Antonella si prospetta una quarta puntata sconvolgente! Ci vediamo giovedì in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata di #TemptationIsland 🔥 Pubblicato da Temptation Island su Lunedì 20 luglio 2020

Temptation Island 2020, le coppie:

Antonella Elia e Pietro Delle Piane;

e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso;

e Anna e Andrea;

Annamaria e Antonio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI