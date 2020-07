Belen e Stefano, incontro in aeroporto ma nessun saluto – VIDEO

Atmosfera glaciale all’aeroporto di Malpensa: Stefano attende il piccolo Santiago, mamma Belen lo porta dal padre ma ignora l’ex compagno.

Anche i sassi sanno ormai della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia era tornata insieme appena un anno fa e tutti i fan erano convinti che questa volta il loro amore sarebbe durato per sempre. Alla fine del lockdown, però, si è scoperto che il rapporto tra i due si era inceppato, ma non si è mai saputo il motivo. Nessuno dei due, infatti, ha voluto commentare la separazione sui media o sui social, preferendo lasciare privati i motivi della rottura.

Sebbene le voci di un presunto tradimento da parte di Stefano sono state smentite da più parti, è evidente che la rottura non sia stata pacifica e che tra i due ci sia dell’astio. La dimostrazione la si trova in un video pubblicato dal sito di gossip ‘Very Inutil People‘. In questo, infatti, si vede un incontro tra i due all’aeroporto di Malpensa, durante il quale nemmeno si salutano.

Belen e Stefano s’ignorano in aeroporto

I due si sono incontrati per via del figlio Santiago. Belen doveva lasciare il bambino al padre dopo averlo portato con sé ad Ibiza. La soubrette argentina ha passato nella località balneare spagnola una fine settimana di relax insieme a Santiago e all’amico Mattia Ferrari. Stefano si trova a Milano per ragioni lavorative ed ha aspettato che l’ex ed il figlio scendessero dal volo per poter riabbracciare la sua progenie.

Nel video in questione si vede il momento dell’incontro: Santiago vede il padre da lontano, si mette a correre e gli salta in braccio. Dopo qualche secondo giungono Mattia Ferrari e Belen. Il primo saluta Stefano cordialmente, mentre la seconda non degna nemmeno di uno sguardo l’ex. Una scena che dimostra come tra i due ci sia ancora un forte astio e ci vorrà del tempo prima che si spenga.