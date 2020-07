Ancora novità in arrivo per la vita privata di Belen, che sta trascorrendo insieme a Santiago le sue vacanze ad Ibiza: c’è anche Gianmaria Antinolfi?

Sarà un’estate davvero ricca di colpi di scena per quanto riguarda la vita privata di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo l’addio con l’ex marito Stefano De Martino, si trova in vacanza ad Ibiza e nelle ultime ore sarebbe anche pronto l’arrivo Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore che è diventato la sua nuova fiamma. Così dopo le indiscrezioni lanciata nei giorni scorsi dal settimanale Chi che ha scattato il bacio tra i due, secondo le ultime notizie lo stesso Antinolfi sarebbe arrivato sull’isola spagnola per starle vicina.

Belen ad Ibiza con Santiago

La stessa showgirl argentina è stata filmata mentre era intenta a guidare il monopattino insieme al figlio Santiago. I vari video sono stati pubblicati dall’altra showgirl Guendalina Canessa, che si trova anche lei in vacanza ad Ibiza con sua figlia. Un incontro tra amiche per far ritrovare pace e serenità anche ai loro piccoli, sempre al centro di numerosi gossip.