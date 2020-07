Grave incidente sulla provinciale Altamura-Corato: un morto e più feriti

Grave incidente sulla strada provinciale 238 tra Altamura e Corato, nel Barese. Muore un ingegnere del posto, altre due persone rimangono ferite.

Un grave incidente autostradale è avvenuto oggi mercoledì 22 luglio nel Barese, sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato, dove anche qualche giorno fa si è consumato un drammatico sinistro.

Questa mattina, mercoledì 22 luglio, è avvenuto un sinistro stradale sulla provinciale 238 Altamura-Corato, all’incrocio con la SP 159 per San Giovanni. Secondo le prime ricostruzioni tre veicoli sono coinvolti nell’incidente, due Mercedes e una Smart. Il conducente della Smart, Alfredo Striccoli, un ingegnere di Altamura, ha perso la vita, mentre gli altri feriti sono stati condotti in ospedale ma non sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale per rilievi, i Vigili del fuoco e l’ambulanza.

Il cordoglio del comune di Altamura per il concittadino morto

L’intersezione in cui è avvenuto l’incidente è già ritenuta pericolosa e sono in corso degli accertamenti. Per l’ingegnere di Altamura, Alfredo Striccoli di 69 anni, non c’è stato niente da fare. L’uomo aveva anche rivestito incarichi politici. Sembrava viaggiare in direzione di Altamura quando un altro veicolo avrebbe attraversato l’incrocio senza rispettare lo stop, nello scontro è rimasta coinvolta anche una terza vettura. “Altamura piange un altro concittadino a causa di un incidente stradale. Ai familiari dell’ingegnere Alfredo Striccoli, noto professionista, già assessore comunale, giunga il cordoglio dell’Amministrazione comunale e della comunità altamuriana“, scrivono sulla pagina Facebook del Comune di Altamura.

