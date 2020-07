Bellissima e seducente, Belen Rodriguez sa di essere tutto questo e fa la birbante sui social. La splendida showgirl argentina esagera per la gioia dei fans.

Non ci sono parole per descrivere Belen Rodriguez in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram. La 35enne argentina ottiene facili consensi togliendosi il pezzo di sopra del suo succinto costumino da bagno. Ed è bellissima, uno spettacolo sontuoso. Rovinato parzialmente da mani e braccia piazzate strategicamente per coprire quello che nascondono. Ma va benissimo anche così.

𝙾𝚙𝚜…

Forse c’era bisogno, da parte sua, di pubblicare un contenuto come questo. Magari per avere ancora la certezza di essere molto ammirata e desiderata. Perché dopo quello che le è accaduto di recente in ambito amoroso, viene lecito pensare che Belen possa avere avuto un contraccolpo psicologico non da poco. Sei Belen e vieni lasciata, difficile da immaginare ma può capitare. Lei però pare avere superato alla grande la cosa.

Belen Rodriguez, una meraviglia per gli occhi

Tutto sembra aver trovato il giusto peso

E magari questa fotografia super seducente e conturbante al massimo deve essere interpretata come una occasione per ripartire, con le vecchie certezze di un tempo. Ovvero che Belen continua ad essere un vero e proprio patrimonio di Instagram Italia. Lei si è affermata nel nostro Paese, dove tutti la amano e la vogliono. Forse era Belen ad avere bisogno di un messaggio, che è stato pienamente positivo.

