Bambine lasciate in macchina dalla madre, sorella di 3 anni non sopravvive

Due bambine sono state lasciate da sole nella macchina della madre in un parcheggio. Una delle due sorelline non sopravvive.

Due bambine sono state ritrovate dalla Polizia di Stato dell’Arkansas abbandonate da sole in una macchina. Ad avvertire le autorità è stata Kaylee Petchenik, madre di 21 anni, che dopo essersi svegliata da un sonnellino non ha trovato le figlie in casa.

Delle due sorelline, la neonata di un anno è in condizioni critiche, mentre la bambina di 3 anni non è sopravvissuta a causa del caldo nella macchina. Le due bambine sono state ritrovate dalle autorità prive di coscienza dentro la macchina della madre, lasciata in un parcheggio. “Laykn Petchenik è stata pronunciata morta all’ospedale di Booneville“, riporta la Polizia dell’Arkansas. “Il suo corpo è stato trasportato al laboratorio di medicina legale dell’Arkansas per svolgere l’autopsia. Olivia Petchenik rimane nell’ospedale di Little Rock“.

La Polizia dell’Arkensas investiga sulla morte in macchina di una bambina

La Polizia svolgerà un’investigazione e procederà con un caso, ha dichiarato. Questo è l’undicesimo caso di morte infantile nelle auto per il Paese dall’inizio dell’anno. Negli ultimi due anni c’è stato un importante incremento nelle morti dei bambini lasciati in macchine al caldo, con ben 107 casi. Per ora la Polizia non sa ancora come le piccole Petchenik siano entrate nel veicolo, se siano entrate volontariamente o meno.

