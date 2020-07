Sanremo 2021, l’annuncio di Amadeus su Maria De Filippi

Nelle ultime ore tiene banco il futuro di Maria De Filippi con la sua possibile partecipazione a Sanremo 2021: è arrivato l’annuncio di Amadeus

Tutto pronto per la prossima edizione di Sanremo, che sarà in scena dal 2 al 6 marzo dopo l’emergenza Coronavirus. Così il conduttore e direttore artistico Amadeus ha svelato tutti i preparativi ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni parlando anche di qualche ospiti dopo la presenza di Fiorello. Ci sarà anche Queen Mary con la possibile partecipazione di Jovanotti. E così successivamente lo stesso presentatore ha parlato anche di coinvolgimento o meno di Maria De Filippi.

Leggi anche–> Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello confermati – VIDEO



Sanremo 2021, il futuro Maria De Filippi

Amadeus così alla rivista di Mondadori ha rivelato: “Sarà tutto possibile, ogni nome è relazionato ad un idea. Non voglio escludere nessuno a propri: poi ci viene l’idea giusta tra tre mesi. Pensi che Fiorello la gag con Maria l’ha inventata la mattina stessa…”. Inoltre, dal 22 ottobre ci sarà anche lo speciale per quanto riguarda le Nuove Proposte che sarà chiamato Ama Sanremo, che andrà in onda in seconda serata su Rai1 alle 22:45 per cinque appuntamenti. L’obiettivo è quello di far conoscere agli italiani i Giovani: i 10 vincitori parteciperanno il 17 dicembre alla prima serata di Sanremo Giovani.