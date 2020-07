Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello confermati – VIDEO

Ufficiale: saranno confermati Amadeus e Fiorello alla guida dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, parla il direttore di Raiuno.

Anche per il 2021 ci saranno Amadeus e Fiorello come spalla alla conduzione del Festival di Sanremo. Dopo il successo di quest’anno, dunque, anche per il prossimo anno saranno loro i mattatori del palco dell’Ariston.

Leggi anche –> Sanremo 2021 | Amadeus e Fiorello | Coletta vuole confermarli

Stefano Coletta, direttore di Rai1, alla presentazione dei Palinsesti Rai 2020/2021, ha confermato l’intenzione già annunciata nel mesi scorsi. Le serate finali sono spostate leggermente più in là e il festival andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021.

Leggi anche –> Sanremo 2020 | Amadeus e Fiorello ballano lento sul palco dell’Ariston

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Queste le parole pronunciate da Stefano Coletta in conferenza stampa oggi: “Amadeus è una persona misurata ma è anche un grande intrattenitore che ha saputo fare un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità, viva Sanremo”. Insomma, le attese sono molte, se si pensa soprattutto che di fatto l’edizione di Sanremo 2020 è arrivata poco prima dell’inizio della crisi legata alla pandemia di Coronavirus.