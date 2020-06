Al Bano ha confidato di essere orgoglioso della figlia Jasmine per il singolo di debutto ‘Ego’ ed ha auspicato un suo esordio a Sanremo.

Buon sangue non mente, Jasmine Carrisi è nata con la musica nel sangue e non nasconde il suo desiderio di fare della carriera musicale la sua strada professionale. Il debutto nel mondo della musica è arrivato di recente, quando la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha pubblicato in rete il suo primo singolo ‘Ego‘.

Si tratta di un pezzo rap, del quale la giovanissima Jasmine è interprete e autrice, suo infatti è il testo a cui Alterisio Paoletti ha aggiunto la base musicale. La ragazza ha anche girato un video a Cellino San Marco, la cui regia è stata affidata a Mauro Russo. Il brano è stato accolto positivamente e la stessa Jasmine si è detta favorevolmente sorpresa da come il pubblico ha reagito ad un testo molto personale come quello presentato.

Jasmine Carrisi al prossimo Festival di Sanremo?

La figlia di Al Bano ha confidato che una spinta in direzione di questa carriera l’ha ricevuta proprio dai genitori: “Erano entusiasti e sono stati loro a convincermi a pubblicarlo, io lo avevo scritto e cantato per me”. Il cantante di Cellino San Marco, in una recente intervista ha anche ammesso che gli piacerebbe vedere la figlia sul palco dell’Ariston: “Se proprio devo mi piacerebbe il Festival di Sanremo”.

Idea che a Jasmine piacerebbe, ma che per il momento preferisce allontanare: “Quel palco mette tanta paura. Sono ancora giovane e devo fare tanta gavetta”. In ogni caso se andasse davvero a Sanremo porterebbe una canzone più classica: “Non porterei questo genere di musica, anche se il pubblico dell’Ariston e del festival sta molto cambiando”. Chissà se in questi mesi Al Bano non riuscirà a farle vincere il timore, magari proponendole un duetto.