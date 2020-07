Muore in paracadute | una ragazzina festeggiava la fine della scuola

Voleva celebrare la fine dell’anno scolastico, giovanissima muore in paracadute col suo istruttore. Ed i genitori di lei assistono a tutto dal vivo.

È terribile la fine fatta da una giovanissima, che muore in paracadute davanti agli occhi della madre e del padre. E con lei va incontro al proprio tragico destino anche l’istruttore di 35 anni. La 15enne Jeanna Triplicata e l’esperto paracadutista Nick Esposito si sono sfracellati al suolo dopo che la loro strumentazione non ha funzionato come avrebbe dovuto.

Questo dramma si è verificato nello stato americano della Georgia, per l’appunto negli Stati Uniti. Per celebrare la fine del liceo, Joanna era in cerca di qualcosa di unico. Di emozioni forti. Purtroppo però il destino ha voluto che quello fosse il primo ed ultimo lancio per l’adolescente, e l’ultimo anche per l’istruttore che aveva alle spalle migliaia di altre esibizioni come quella. Indagano le forze dell’ordine del posto, per cercare di capire quali possano essere state le cause di questa tragedia. E se ci possano essere delle responsabilità da potere attribuire a dei precisi soggetti.

Muore in paracadute, le forze dell’ordine stanno indagando

Le autorità hanno anche raccolto la testimonianza della ragazzina morta. I due hanno detto di avere visto chiaramente dal basso che qualcosa non andava. Poi hanno udito un tonfo fortissimo, dovuto dall’impatto dei corpi delle vittime con il suolo. Il paracadute principale non si è aperto, e forse c’è stata qualche problematica grave anche a quello di riserva. Oppure Nick Esposito non ha avuto a disposizione tempo o spazio necessari per aprire quest’ultimo. Il lancio è avvenuto in tandem, con la ragazzina assicurata al suo istruttore. Da qui la doppia tragedia.

