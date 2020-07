Incidente matrimonio: sposa termina la festa con un occhio nero

Una neo sposa mostra su tik tok le conseguenze di un incidente occorso durante la celebrazione del suo matrimonio: un grosso occhio nero.

Ogni donna sogna che il proprio matrimonio sia il giorno perfetto. La preparazione dello sposalizio inizia con mesi, a volte anni d’anticipo, al fine di creare una giornata impeccabile per tutti i convitati. Questo perché si desidera che tutto sia perfetto e che tutti, specialmente gli sposi, ricordino quel giorno con piacere per il resto della loro vita. La perfezione non esiste e capita spesso che capiti qualcosa che contravvenga alla meticolosa preparazione.

Nel caso di Katie Barrier, giovane sposa britannica, in realtà tutto era andato alla perfezione finché l’alcol non ha causato un piccolo incidente. La donna ha voluto mostrare su tik tok le conseguenze di quanto accaduto, facendo vedere a tutto come si è conclusa la notte del suo sposalizio ed il ricordo che le ha lasciato: un bell’occhio nero. Mettere il video su social è un modo di esorcizzare l’accaduto e anche per riderci sopra. L’incidente che lo ha causato, in effetti, è abbastanza divertente.

Sposa con l’occhio nero: il racconto dell’incidente

Tutto è cominciato quando il marito ha voluto ricreare la famosa scena di ‘Dirty Dancing‘ in cui il protagonista maschile prende al volo la ballerina. L’uomo ha convinto la damigella d’onore della sposa a prestarsi al gioco, solo che le sue condizioni fisiche erano un po’ debilitate dall’alcol. Così ad un tratto è stato chiaro che la damigella sarebbe finita sul pavimento.

Katie si è accorta del pericolo ed ha cominciato a correre al fine di salvarla dalla caduta. Peccato che la medesima idea l’aveva avuta anche il testimone dello sposo, il quale simultaneamente si è messo a correre nella stessa direzione. Entrambi osservavano la damigella e quando sono giunti in prossimità, invece di sostenerla hanno sbattuto la testa l’uno con l’altra. Il risultato della loro apprensione, dunque, è un bell’occhio nero ed una scena da raccontare.