Justin Timberlake, dopo la gravidanza segreta è diventato papà

Secondo alcune voci di gossip Justin Timberlake sarebbe diventato papà per la seconda volta, dopo una gravidanza tenuta segreta.

Jessica Biel e Justin Timberlake potrebbero essere appena diventati genitori dopo una gravidanza segreta, secondo quanto riferito. La coppia di superstar ha già cresciuto insieme il figlio Silas, che ora ha cinque anni, ma di recente alcuni gossip hanno raccontato che l’attrice ha dato alla luce un bambino all’inizio di questa settimana. Secondo il Daily Mail la madre di Jessica, Kimberly Conroe Biel, di 65 anni, avrebbe dedicato gran parte della settimana scorsa alla figlia e al neonato. Sembra che la star di Hollywood abbia tenuto segreta la sua gravidanza per nove mesi: l’ultima volta che è stata vista in pubblico è stato lo scorso 25 marzo. Mirror Online ha contattato i rappresentanti di Jessica Biel e Justin Timberlake per ulteriori commenti.

Justin Timberlake è diventato papà

Jessica e Justin si sono fidanzati più di dieci anni fa, dopo il primo incontro avvenuto nel 2007. Nel 2012 si sono sposati in Italia, e questo ottobre compiranno otto anni di matrimonio. Il loro secondo figlio nasce dopo che Justin ha chiesto scusa a Jessica per la notte di sbronze passata con la sua collega Alisha Wainwright, che a novembre dell’anno scorso ha fatto girare voci romanzesche. “Sto il più lontano possibile dai pettegolezzi, ma per la mia famiglia sento che è importante affrontare le recenti voci che stanno danneggiando le persone che amo”. Aveva scritto Timberlake all’epoca. “Qualche settimana fa ho mostrato una forte mancanza di giudizio, ma sia chiaro, non è successo niente tra me e la mia collega. Quella sera ho bevuto troppo e mi pento del mio comportamento. Avrei dovuto saperlo. Non è questo l’esempio che voglio dare a mio figlio. Voglio scusarmi con la mia fantastica moglie e la mia famiglia per averli messi in una situazione così imbarazzante, sono concentrato sull’essere il miglior marito e padre possibile”.

