In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, Yari Carrisi condivide un messaggio d’amore per la famiglia ma non c’è Al Bano.

In una delle ultime foto pubblicate nelle stories di Instagram, Yari Carrisi, aggiunge un commento che sottolinea il proprio affetto per la propria famiglia: “My Beautiful fam”. Un gesto carino nei confronti dei familiari che, tuttavia, ha fatto storcere il naso ad alcuni dei fan. Il motivo è semplice, nello scatto sono ritratte mamma Romina, la zia Taryn, la sorella Romina jr ed anche la sorella scomparsa Ylenia.

Apparentemente non c’è nulla di recondito in questo scatto. La zia Taryn infatti è morta da poco e la sorella Ylenia non è mai uscita dai suoi pensieri. Si tratta dunque di un omaggio alla zia appena scomparsa e alla sorella che spera un giorno di poter abbracciare di nuovo. Inoltre è risaputo che Yari ha un rapporto speciale con la madre, al punto da aver deciso qualche tempo fa di utilizzare il suo cognome.

Yari Carrisi esclude Al Bano dal ritratto di famiglia, tra i due c’è astio?

Vi chiederete dunque come mai qualcuno abbia trovato strana questa foto. Ebbene c’è chi ritiene strano che Yari abbia escluso Al Bano dallo scatto. La cosa, unita al cambio di cognome di qualche tempo prima fa pensare che tra i due ci sia dell’astio. Tuttavia ritenere che questa foto dimostri qualcosa è pretestuoso. Nella foto infatti manca anche l’altra sorella, secondo questo ragionamento, dunque, Yari avrebbe dei problemi anche con Cristel?