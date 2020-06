Tra Yari Carrisi ed Ylenia c’è sempre stato un rapporto speciale. Loro sono i primi due figli di Al Bano e Romina e lui adesso mostra uno scatto speciale.

Non ha mai smesso di cercare sua sorella, Yari Carrisi. Ylenia per lei è sempre stata tutto. Il legame che univa la ragazza scomparsa a 24 anni negli Stati Uniti alla vigilia di Capodanno del 1993 e l’ormai 47enne Yari era profondissimo. Dopo anni ed anni di ricerche, lui fa vedere ora una fotografia mai mostrata prima.

Da tantissimo tempo Yari è alla ricerca di sua sorella. Ha visitato tanti posti in giro per il mondo. E qualche tempo fa ha anche ammesso la cosa. “Sono in giro, sulle tracce di mia sorella. Qualche idea ce l’ho”. Lui ritiene che la sorella sia ancora viva, ma che il timore di vedersi crollare la stampa di tutto il mondo addosso la terrebbe lontana da qualsiasi possibilità di rivelarsi e di tornare a casa.

Ylenia Carrisi, lo scatto con Yari da piccoli

E come lui, anche mamma Romina Power spera sempre che la sua Ylenia possa finalmente farsi di nuovo vedere. Invece Al Bano è più fatalista, più realista. In una passata intervista il cantante disse: “So dove si trova mia figlia. Sta in paradiso e mi aspetta, un giorno ci rivedremo”.

