“Ylenia Carrisi è viva, ma ha paura ad uscire allo scoperto”, la rivelazione del fratello Yari durante un’intervista.

Si torna a parlare di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa nel nulla a New Orleans tra il 31 dicembre 1993 e il 1°gennaio 1994 e dichiarata ufficialmente morta dal tribunale di Brindisi il 1° dicembre 2014.

A riaccendere i riflettori sulla vicenda è proprio il fratello durante un’intervista alla trasmissione Rivelo condotta da Lorella Boccia.

La rivelazione di Yari Carrisi sulla sorella Ylenia

Yari si è detto piuttosto sicuro che Ylenia sia viva e ha anche spiegato perché secondo lui non si faccia vedere: “Ho passato tanti anni della mia vita a cercare mia sorella Ylenia. Io sono sicuro che lei sia ancora in giro; posso immaginare che forse dopo tutto quello che è successo abbia paura della troppa esposizione mediatica. Dal 4 gennaio del 1994 non abbiamo più avuto nessuna notizia. I media hanno esagerato, sono rimasto a bocca aperta per le notizie assurde che hanno pubblicato. Ovviamente avrei voglia di rivederla”.

Il padre Al Bano è sicuro che sia morta

Di diverso avviso suo padre Al Bano che a più riprese ha ribadito il suo pensiero: “Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se ne è andata tra le acque di quel fiume”. Il cantante ha ammesso che Romina sia convinta che Ylenia sia viva e ha detto di rispettare il suo pensiero pur non condividendolo.