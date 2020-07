I loro nomi sono sulla bocca di tutti. Si tratta dei cantanti Irama e Gaia. Sono tornati insieme? Scopriamo insieme gli ultimi gossip.

I nomi dei due sono tornati a far scalpore. Sembrerebbe proprio che non sia arrivato ancora il momento per i follower di gettare la spugna. Non si parla d’altro che di Gaia Gozzi e Irama. Che cosa è successo tra i due? Scopriamo insieme tutta la verità.

Esiste la possibilità di un ritorno di fiamma? I fan della coppia sono in visibilio. Sembrerebbe infatti che i due cantanti abbiano dato spettacolo durante la sfilata di Etro. Numerosi sono i gossip e i rumor che ruotano intorno all’evento. Di che cosa si tratta?

La possibilità di vedere nuovamente insieme Gaia e Irama pare farsi sempre più concreta. È durante la sfilata di Etro che i due si sono incontrati, scatenando le reazioni più disparate dei fan sul social Twitter. Vicini, anzi, vicinissimi si sono mostrati i due all’evento, mantenendo comunque la distanza di sicurezza di un metro.

La realtà sembrerebbe però essere ben diversa da quello che tutti si sono immaginati. Entrambi i cantanti, infatti, sono al momento felicemente impegnati con altre persone, e si sono mostrati alla Milano Digital Fashion Week non come fidanzati. Il loro invito è dovuto esclusivamente allo stile ed al successo raggiunto da parte di entrambi.

Irama e Gaia: la Milano Fashion week la sfilata Etro

Irama e Gaia sono stati invitati alla Milano Digital Fashion Week, e pare proprio abbiano fatto la loro gran bella figura. Entrambi hanno immortalato diversi momenti riguardanti la strepitosa sfilata di Etro, una delle poche case di moda ad aver deciso di fare indossare i propri capi a persone in carne ed ossa. In una delle Instagram story della Gozzi si intravede Irama, che sfoggia un bellissimo vestito rosso. Tutti gli occhi sono rimasti puntati sull’amichevole incontro tra i due. Per adesso dunque non c’è nessun segno di un possibile ritorno di fiamma. Che il futuro possa però riservarci ancora delle sorprese?