Cosa sapere sulla famiglia del cantante Irama, chi è la sorella Jolanda Fanti: curiosità e vita privata, che rapporto hanno i due fratelli.

Irama all’anagrafe è Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara e i suoi genitori sono di Pontremoli. La famiglia si è poi trasferita in Lombardia, a Monza. Qui il vincitore di Amici 17 è cresciuto insieme alla sorella, Jolanda Fanti.

Leggi anche –> Irama, papà Marco e mamma Patrizia: chi sono, cosa sapere su di loro

“Non sono cresciuto in una famiglia con tanti soldi, ma io e mia sorella Iolanda ci siamo arricchiti tanto come persone”, ha raccontato in un’intervista il cantante parlando proprio della sorella, a cui è molto legato e che è stata ospite in un serale di Amici.

Leggi anche –> Irama, chi è la fidanzata Victoria Stella: foto, vita privata, video, lavoro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Jolanda Fanti, la sorella di Irama

La ragazza è attiva su Instagram, dove è seguita da oltre 11mila follower. Non posta in realtà molte foto e alcuni degli scatti più recenti sono proprio in compagnia di suo fratello. Più grande di Irama di quattro anni, si è autodefinita la sua “prima ascoltatrice”. Sono in molti ad aver sottolineato l’incredibile somiglianza con suo fratello.

Poco però sappiamo nel concreto della giovane sorella di Irama: bionda, occhi azzurri, se le foto pubblicate in compagnia del fratello sono infatti molte, non ve ne sono in compagnia di altri uomini. Il legame tra i due fratelli è davvero forte e lei non manca insomma mai di evidenziarlo.