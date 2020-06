Irama, papà Marco e mamma Patrizia: chi sono, cosa sapere su di loro

Chi sono i genitori di Irama, papà Marco e mamma Patrizia: cosa sapere su di loro, curiosità, passioni e rapporto con il figlio cantante.

Vincitore di Amici 17, Irama all’anagrafe è Filippo Maria Fanti, è nato a Carrara e i suoi genitori sono di Pontremoli. La famiglia si è poi trasferita in Lombardia, a Monza, dove il ragazzo è cresciuto. Forte è rimasto però il suo rapporto con la Toscana.

I genitori del cantante si chiamano Marco e Patrizia e in questi ultimi anni abbiamo imparato un po’ a conoscerli, sebbene siano stati molto riservati. Il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato: “I miei, mamma Patrizia e papà Marco, ascoltavano tanti cantautori italiani: Guccini, De André, Battisti”.

Papà Marco e mamma Patrizia: chi sono i genitori di Irama

Una famiglia come tante quella del cantante: “Non sono cresciuto in una famiglia con tanti soldi, ma io e mia sorella Iolanda ci siamo arricchiti tanto come persone. Non c’erano i soldi per le lezioni di canto: anche quando ci siamo tutti trasferiti a Monza non ho mai studiato musica. Eppure a 7 anni ho scritto la mia prima canzone”.

Genitori che lui definisce “razionali” e che “vanno dritti al punto”, mentre Irama è “quello storto”. Rivela il cantante: “Mio padre era uno sportivo abituato alla routine, agli schemi”. Papà Marco, come lo zio Pierangelo, che produce cioccolato, sono entrambi ex calciatori. Negli anni Ottanta, hanno infatti militato nella Pontremolese, la squadra della loro città. Irama ha anche una sorella, Jolanda, alla quale è molto legato e che è stata ospite in un serale di Amici. La mamma si è invece collegata in diretta.