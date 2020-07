Giovanna Abate, fine della storia con Sammy: tutti i motivi

La storia d’amore tra Giovanna Abate e Sammy è davvero finita. Sul magazine di Uomini e Donne i due hanno svelato i motivi della rottura definitiva

Novità importanti per quanto riguarda la storia d’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. I due si sono lasciati come svelato da loro stessi al settimanale Magazine di Uomini e Donne. Il loro rapporto è sempre stato molto caotico con numerose discussioni anche in trasmissione. Sammy ha svelato di aver avuto un rapporto con lei tra alti e bassi con la stessa Giovanna che non si è mai fidata appieno di lui accusandolo anche di non essere stato sincero.

Giovanna Abate, la lunga lettera

Il ragazzo ha svelato di essere esausto per la loro relazione. Nonostante si siano sentiti quotidianamente, non hanno trovato la fiamma giusta: i due hanno litigato spesso anche perfino al suo compleanno. Anche la lontananza è stata decisiva con l’ex tronista che ha rivelato i motivi della rottura in una lunga lettera. Giovanna ha svelato che era pronta ad andare a Milano per risolvere la questione : “Ahimè, mi son dovuta rendere conto che questa voglia c’era solo da parte mia”. Ora dovrà superare anche l’ennesima delusione della sua vita privata.