Belen Stefano De Martino, Nina Moric svela: “Lei è molto delusa”

Novità in vista per quanto riguarda l’addio tra Belen e Stefano De Martino: tutte le curiosità rivelate da Nina Moric che ha incontrato la modella a Capri

Da nemiche ad amiche, Nina Moric e Belen Rodriguez hanno chiarito dopo una serata trascorsa insieme ad inizio luglio a Capri. Le due si sono beccate spesso in passato a causa del rapporto con Fabrizio Corona: così durante la festa dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, la Moric e Belen si sono confidate come vecchie amiche. Ai microfoni del settimanale Nuovo la stessa Nina ha svelato: “Sono passati anni dalle nostre liti. Mi ha fatto piacere rivederla. È una ragazza in gamba e le auguro ogni bene. Che Dio la benedica, ognuno ha il proprio calvario”. Attualmente la modella argentina sta trascorrendo un periodo difficile dopo la rottura della storia dell’amore con Stefano De Martino.

Belen Stefano De Martino, l’annuncio di Nina Moric

Così la stessa showgirl ha continuato nel suo racconto dopo il loro incontro a Capri: “Un bellissimo gesto da parte sua. Ci siamo chiarite, lei mi ha abbracciato. Abbiamo trascorso una bellissima serata cantando. Ci vuole il massimo rispetto per le persone che hanno sofferto. La rispetto”. Infine, Nina Moric ha rivelato: “Lei è molto delusa da quello che è successo. Ora vuole soltanto stare con gli amici e familiari. È una bellissima donna, una grande lavoratrice e sarà molto corteggiata”. Belen vuole ripartire ora dimenticando in fretta il passato.