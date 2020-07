Il gossip su Stefano De Martino Alessia Marcuzzi fa arrabbiare Adriana Volpe. La conduttrice tv battibecca in diretta nel suo programma con alcuni ospiti.

Il gossip che imperversa sul duo Stefano De Martino Alessia Marcuzzi sta facendo discutere in tanti. I diretti interessati hanno provveduto a smentire la notizia che circola ormai da diversi giorni.

E lo stesso ha fatto anche Belen Rodriguez, che si sente giustamente coinvolta dai rumours in quanto il fatto si sarebbe consumato quando il 30enne presentatore televisivo campano era ancora suo partner. E non è neanche l’unico flirt attribuito a De Martino. Ma a smentire tutto quanto ci pensa un’altra vip. Si tratta di Adriana Volpe, che da pochi giorni conduce su TV8 Sky il programma ‘Ogni Mattina’. Ad alcuni giornalisti ed ospiti presenti in studio, la 47enne originaria di Trento ha voluto ribadire con forza come niente di quello riportato da giornali e siti web sul conto di De Martino e la Marcuzzi sia vero.

Stefano De Martino Alessia Marcuzzi, Adriana Volpe si arrabbia: “Tutto inventato”

Lei interviene anche in virtù delle vicende che l’hanno interessata e che ancora permangono. Come l’eterna querelle con Giancarlo Magalli, che va avanti da anni e che ha visto l’ultimo, velenoso scambio di battute proprio qualche giorno fa. O la vicenda che riguarda invece il matrimonio con suo marito Roberto Parli e che sarebbe in crisi. I presenti in studio sono dell’idea che i recenti post della Marcuzzi in cui quest’ultima si fa vedere serenamente in famiglia con i figli e con suo marito Paolo Calabresi sarebbero tutta una montatura. Illazione che ad Adriana Volpe non è affatto piaciuta. “Ancora? A ridajè con ste corna” è stato l’apice del dissenso della volpe su tutte queste voci di gossip.

