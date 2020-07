Real Madrid Villareal LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Real Madrid e Villareal è valida per la giornata 37 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Già stasera il Real Madrid potrebbe conquistare il 34esimo scudetto della sua storia: la squadra della Capitale infatti vincendo contro il Villareal avrebbe la certezza matematica della vittoria in campionato in LaLiga Santander.

Leggi anche –> Inter 5 maggio | ex Udinese Pineda | ‘Con la Juve non giocai per il timore biscotto’

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. I blancos hanno infatti quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica, ossia il Barcellona, quando mancano due sole giornate alla fine. Di fronte, si trovano però un avversario temibile, che cerca punti per andare in Europa League.

Leggi anche –> Tumore Gianluca Vialli, 17 mesi di chemioterapia: “Non volevo morire prima dei miei genitori”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Real Madrid Villareal: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita di questa sera alle 21 ora italiana allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid tra padroni di casa e Villareal è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Sono 26 i punti di differenza tra le due squadre, del resto dalla ripresa del campionato a oggi i madrileni sono quelli che hanno fatto meglio, piegando gli avversari, recuperando sul Barcellona – che stasera in contemporanea ospita l’Osasuna – e portandosi addirittura a più quattro.

Real Madrid Villareal in diretta: le formazioni di questa sera

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questa sera:

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Rodrygo (o Asensio), Benzema.

VILLARREAL (4-2-3-1): Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Xavi Quintillà; Trigueros, Iborra (o Morlanes); Ontiveros, Moi Gómez, Chukwueze; Gerard Moreno.