Contromano in autostrada | donna si schianta contro tir e muore

Botto tremendo dopo essere entrata contromano in autostrada. Una donna centra in pieno un tir e nell’incidente purtroppo ci rimette la vita.

Una donna guida contromano in autostrada e muore, a seguito dell’impatto tra la sua auto ed un camion. Il mezzo pesante proveniva dalla direzione opposta e lo schianto tra i due veicoli è stato estremamente violento.

Ad avere la peggio proprio lei, che aveva imboccato l’autostrada A26 dal tratto che funge solo da svincolo. Lei invece si è immessa da dove solitamente si esce ed a distanza di pochi minuti si è verificato questo terribile incidente, presso l’altezza dell’uscita per Vercelli Est, in Piemonte. La vittima aveva 71 anni ed era al volante di una Mercedes. Sul tir coinvolto nell’incidente con l’auto contromano in autostrada si trovavano il conducente ed un’altra persona. Entrambi sono rimasti illesi, protetti dalla stazza del mezzo pesante. Hanno rimediato solamente delle ferite di entità non preoccupante.

Contromano in autostrada, per la donna a bordo dell’auto non c’è niente da fare

Nel breve volgere di pochi minuti sono arrivati diversi mezzi di soccorso, tra personale medico e forze dell’ordine. Il 118 ha prestato soccorso alle persone coinvolte in questa circostanza. Purtroppo i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna, il cui decesso è avvenuto sul colpo. Le autorità invece hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato ed a svolgere i rilievi del caso. Subito dopo è iniziato anche il procedimento volto a ricostruire la dinamica dell’incidente.

