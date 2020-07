Puglia bici elettrica incidente. Tragedia nella notte nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Tre ragazzi hanno perso la vita in circostanze tragiche.

Tragedia in Puglia, dove dure ragazzi sono morti dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale. I due stavano viaggiando su di una bici elettrica ed avevano imboccato la Strada Statale 170 che collega le località di Andria e Barletta, nell’omonima provincia. Ma un furgone li ha centrati in pieno.

Con loro c’era anche un terzo amico, il quale in un primo momento è riuscito a sopravvivere ed è finito in condizioni ritenute molto gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Lorenzo Bonomo’ ad Andria. L’incidente si è verificato nelle prime ore di mercoledì 15 luglio. I medici hanno riscontrato al superstite un politrauma, con diverse lesioni che hanno necessitato di procedere con un intervento chirurgico urgente. Ma nonostante tutto, anche lui alla fine non ce l’ha fatta e ha perso la vita. Aveva 17 anni.

Bici elettrica incidente, morti sul colpo i due giovani travolti

Da quanto si apprende, i ragazzi stavano tornando a casa dopo avere preso parte ad una festa. I due giovani morti subito, travolti in bici elettrica, avevano rispettivamente 18 e 19 anni. La loro morte è avvenuta sul colpo. Portato in ospedale anche l’autista del furgone, che ha rimediato delle ferite non di grave entità. Il luogo dell’incidente ha visto l’arrivo della Polizia e dei Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi del caso. Nonostante l’ora tarda, sul tratto di stato interessato si è anche creato del traffico di proporzioni rilevanti.

