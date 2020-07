Maria De Filippi confessa: “Non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi”

È la regina della televisione italiana, Maria De Filippi, a far parlare di sé stavolta. La donna si lascia andare in un’intervista. Scopriamo le sue parole.

Anche per la conduttrice più famosa d’Italia è arrivata l’estate. È tempo di vacanze per Maria De Filippi. La conduttrice si è rifugiata ad Ansedonia ed è proprio lì che i giornalisti di Oggi l’hanno intervistata. Leggiamo insieme le parole della donna e i racconti sulla sua carriera, progetti futuri e vita privata.

Leggi anche->Barbara D’Urso censura Elena Morali su Maria De Filippi, attacco inaccettabile

La De Filippi si lascia andare e racconta sé stessa in un’intervista per il magazine Oggi. Al centro dei suoi discorsi si trova soprattutto la sua famiglia. Maria parla infatti a cuore aperto del rapporto che intercorre con il marito e con il figlio Gabriele. Quest’ultimo sembrerebbe addirittura aver iniziato a convivere con la sua fidanzata.

Leggi anche->Uomini e Donne, la rivoluzione: niente più troni per Maria De Filippi

Insieme ai bei racconti, la conduttrice di Uomini e Donne e C’è posta per te, aggiunge all’intervista un po’ di pepe, menzionando anche le liti e le discussioni che si presentano in famiglia. “Mi piacerebbe poter contare su una buona ose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona perché cela sempre un profondo investimento umano.”

Leggi anche->Maria De Filippi rifatta? Striscia la Notizia mostra a tutti la verità

Sembrerebbe proprio che la moglie di Maurizio Costanzo, sempre così ponderata e pacata in televisione, sia invece una donna passionale nella vita privata. Così lascia intendere nello sfogo riportato sul magazine. “Io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi.” ha dichiarato nell’intervista.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Maria De Filippi sul marito Maurizio Costanzo: “È centrale in tutto”

Durante l’intervista per il settimanale Oggi, la De Filippi spende qualche parola anche in favore del marito Maurizio Costanzo. “È centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo.” Pare dunque che la coppia si completi perfettamente.