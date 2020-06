Amici Speciali, annuncio a sorpresa prima della finale: “Stash diventa papà”

In apertura della puntata finale di ‘Amici Speciali’, Maria De Filippi ha annunciato che Stash, frontman dei ‘The Kolors’ diventerà papà.

Il percorso di Stash ad ‘Amici Speciali‘ si è concluso prima del previsto. Ieri, con un video-messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale del programma, il cantante ha annunciato ai fan che non avrebbe preso parte alla finale. Gli altri tre finalisti, infatti, lo avevano nominato come ultimo competitor, ma lui ha ritenuto fosse giusto dare maggiore spazio a ragazzi più giovani e maggiormente bisognosi di farsi pubblicità. Una scelta che è stata molto apprezzata dai fan ed anche da tutto l’entourage di ‘Amici’.

Ad inizio puntata, Maria De Filippi lo ha chiamato sul palco per parlare un po’ con lui. Insieme hanno tirato le somme di questa nuova esperienza come concorrente e, dopo un discorso dei suoi, la conduttrice ha tirato fuori una collanina. Un piccolo cadeau che però non era diretto precisamente a lui.

Stash diventerà padre

Dopo aver consegnato il bracciale, infatti, Maria rivela che qualche tempo prima Stash le aveva inviato un video e lo ha mostrato a tutti: si vedeva un’ecografia e si sentiva il battito di un bambino. Concluso il filmato la conduttrice ha sottolineato il significato di tutto questo: “Stash diventerà papà”. Il cantante, visibilmente emozionato, ha commentato in questo modo la bella novità: “È assurdo in senso positivo. In un momento così strano, la vita mi ha fatto il regalo più bello in assoluto. Grazie anche a te Maria per il tuo regalo”.

Intanto tutti si chiedono chi sia la fortunata che sta per partorire il figlio del cantante. Stash, infatti, è molto riservato sulla sua vita privata e non ha mai voluto annunciare pubblicamente il suo fidanzamento. Di recente si è ipotizzato che la fidanzata possa essere Rossana Feola, conosciuta a ‘Made in Sud’.