Test visivo, cosa vedi nell’immagine: coccodrillo o montagna?

Questo semplice test visivo ci mette di fronte ad un’immagine in cui non tutti i dettagli sono visibili ad un primo sguardo, cosa vedete prima?

Sappiamo che la vita è una questione di percezioni e che non sempre ciò che appare corrisponde alla realtà. Questo si verifica spesso nel caso delle relazioni interpersonali, come quando s’interpreta un gesto che magari nelle intenzioni di chi avete di fronte ha un significato e voi tendete a dargliene un altro. Questo perché la vostra percezione di quel gesto è mediata dal vostro pensiero, dalla vostra esperienza e dai vostri desideri.

La proiezione mentale in alcuni casi può svelare un aspetto della vostra personalità. Su questa convinzione si è sviluppata la corrente cognitivista ed esistono diversi test psicologici che puntano a comprendere la personalità di un soggetto dalle immagini che riesce a richiamare alla memoria vedendo soggetti indefiniti. La medesima funzione hanno le immagini che circolano sul web, tuttavia queste non hanno dietro degli studi approfonditi e non hanno una validità scientifica.

Test visivo, cosa noti?

Trattandosi di un gioco più che di un test vero e proprio vi invitiamo ad osservare l’immagine e provare a rispondere alla domanda “Cosa vedi?”, senza prendere troppo sul serio i risultati. Tuttavia può essere interessante vedere che c’è qualcosa nel risultato che corrisponde davvero con la vostra personalità. Date dunque un’occhiata all’immagine che trovate sopra, pensate bene a quale immagine avete notato in un primo momento e poi leggete i risultati sottostanti.

Coccodrillo

Se la prima cosa che avete notato è un coccodrillo, significa che siete delle persone molto creative. Avere un grande curiosità per qualsiasi aspetto della vita e desiderate affrontare sempre esperienze nuove e gratificanti. La vostra sete di conoscenza vi porta a conoscere sempre persone nuove.

Montagna

Se quello che vedete per primo è una montagna che si riflette sull’acqua siete persone allegre e divertenti. Quando siete in compagnia cercate sempre di far ridere chi vi sta intorno e passare una serata con voi è davvero piacevole. Siete sempre positivi e nulla vi può ostacolare quando avete un progetto in testa.

Uomini sulla barca

Se a colpirvi sono gli omini sulla barca significa che siete persone introverse che amano la propria zona di conforto. Ogni cambiamento per voi è un evento traumatico e cercate con tutte le vostre forze di avere un controllo su tutto ciò che accade. Tutta questa attenzione al dettaglio, però, vi impedisce di vivere la vita con serenità e questo comporta un forte stress.