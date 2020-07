Test visivo, cosa noti per primo? Scopri se sei una persona creativa

Questo semplice test visivo dà delle indicazioni sulla tua personalità e permette di capire se hai un’inclinazione razionale o creativa.

L’immagine proposta per il test di oggi ha una rappresentazione ben delineata, ma questa contiene al suo interno una sagoma che si presta a due differenti interpretazioni. Il funzionamento del gioco visivo è il medesimo delle altre immagini che potete trovare sul web: in base a quello che percepiamo ad un primo sguardo è possibile tratteggiare la nostra personalità.

Alcune delle immagini proposte nei giorni scorsi presentano delle figure che hanno un significato simbolico preciso nell’interpretazione dei sogni, altre, invece, si basano sulla pura percezione, visto che non hanno dei contorni definiti e lasciano pieno spazio al cervello di creare l’immagine che viene prima. Entrambi i metodi sono utilizzati per cercare di comprendere il subconscio, ma nel primo caso si tratta di un’analisi guidata, nel secondo di qualcosa di più astratto.

Test visivo: che tipo di persona sei?

Come detto sopra in questo caso la figura primaria e ben delineata mentre le altre due sono frutto di un’interpretazione. A primo acchito dunque potreste notare due mani, un albero o un’esplosione, cosa avete visto?

Partiamo dalle mani, se le avete viste come prima cosa significa che siete delle persone razionali e che si affidano alla logica. Vi interessano valori basilari e concretezza, siete in grado di rimanere lucidi e risolvere problemi anche nei momenti di grande difficoltà, questo vi rende un punto di riferimento per gli altri. Se al contrario vedete prima di tutto un’esplosione, siete delle persone dalla spiccata creatività. Siete spinti a manifestare i vostri sentimenti e pensieri in totale libertà. Infine se avete notato un albero, significa che siete delle persone molto accorte. Siete meticolosi e non vi fate sfuggire nessun dettaglio. Date il meglio di voi stessi quando è richiesta precisione, siete affidabili e in grado di comprendere lo stato d’animo delle persone.