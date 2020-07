Giancarlo Magalli: “La lite con Adriana Volpe? Non se può più”

Il conduttore della popolare trasmissione tv ‘I Fatti Vostri’ Giancarlo Magalli rimarca: “La lite con Adriana Volpe? Non se può più”.

Nuovo capitolo dell’annosa querelle tra il conduttore Giancarlo Magalli e la sua ex spalla ai ‘Fatti Vostri’, Adriana Volpe. Questa vicenda va avanti da anni con pesanti strascichi tra i due, che di recente hanno coinvolto anche Marcello Cirillo.

Leggi anche –> Magalli attacca ancora la Volpe: “Chissà perché conduce quel programma”

Qualche giorno fa, l’ultimo capitolo della saga, con il conduttore che ha ‘accusato’ la showgirl di essere relegata in una trasmissione marginale che fa lo 0,9% di share. Da Magalli erano arrivate bordate anche a Cirillo. Pronta la replica di Adriana Volpe.

Leggi anche –> Magalli ad Adriana Volpe, una nuova frecciata: “Meglio stare zitta”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Adriana Volpe, Giancarlo Magalli le chiede di smetterla

Adesso è proprio Magalli a cambiare atteggiamento e a sostenere al settimanale Nuovo Tv di essere il primo a non poterne di fatto più di questa storia. “Ho solo detto di piantarla visto che siamo adulti”, ha evidenziato egli stesso, qualche giorno dopo aver sferrato l’attacco sui bassi ascolti della sua ex ‘spalla’. Sulla nuova esperienza della Volpe, il conduttore dice di augurarsi che vada bene.

Poi rivela di aver rinunciato anche a un lauto compenso in cambio di un confronto nella Casa del Grande Fratello Vip durante l’ultima edizione. Queste le parole di Giancarlo Magalli: “Non volevo mettere in difficoltà Adriana Volpe e non mi sarebbe piaciuto il contrario, diventare una sua vittima. Ho preferito lasciar perdere”.