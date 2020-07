Magalli ad Adriana Volpe, una nuova frecciata: “Meglio stare zitta”

Continua l’infinita diatriba tra Magalli ed Adriana Volpe. Arriva dal web una nuova frecciatina. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Non è ancora tempo di pace per Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. La diatriba anzi va avanti, e frecciatine continuano a volare da parte di entrambi. Evidente astio continua a correre tra i due, e i follower hanno oramai capito che non sembrerebbe esserci ancora intenzione di sotterrare l’ascia di guerra.

Il tempo non ha rimarginato nessuna ferita. Nonostante Giancarlo abbia dichiarato più volte di avere intenzione di scusarsi con la Volpe, quest’ultima ha raccontato che di un chiarimento non si è vista nemmeno l’ombra. Il presentatore de I Fatti Vostri non si è mai scusato con la collega, anzi: una nuova punzecchiata è all’ordine del giorno. Scopriamo di cosa si tratta.

Arriva da Giancarlo Magalli la nuova pesante frecciatina che infiamma il web. L’uomo infatti sembrerebbe aver abbandonato la via del chiarimento con la collega, sbeffeggiandola pubblicamente sui social network. È su Facebook che appare il post in questione, e si riferisce agli ascolti di Ogni Mattina, il nuovo programma condotto dalla Volpe.

“0.9%“, è questo quello che si legge sul profilo di Magalli in uno dei social più in voga del momento. Il numero in questione fa riferimento alla percentuale di ascolti registrati da Ogni Mattina, la nuova trasmissione condotta dalla Volpe. Il numero è accompagnato da un’emoji, quella di invito al silenzio. Dunque è chiaro il riferimento, e i fan lo hanno colto subito. Sotto il post si legge inoltre un altro commento, scritto dallo stesso Giancarlo: “Chi deve capire capisce.” Sono numerosi i commenti di utenti che prendono le difese di Adriana.

Magalli contro Volpe: gli ascolti di Ogni Mattina

Il nuovo programma condotto da Adriana Volpe su TV8 non ha fatto propio il boom di ascolti, al contrario di quello che ci si sarebbe aspettato. È stato Giancarlo Magalli a ricordarlo tramite un post su Facebook. Sono state molte le persone ad aver dato contro all’uomo, scrivendo che gioire dei flop altrui non sia effettivamente molto carino. “Non sto godendo.” scrive lui in risposta. Poi continua: “Dico solo che forse sarebbe meglio star zitta.”