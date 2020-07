Belen, Dayane Mello l’avverte: “Gianmaria stava con me, attenta”

Dayane Mello lancia un appello a Belen Rodriguez mettendola in guardia sulle intenzioni della sua nuova fiamma Gianmaria Antinolfi.

Le vicende sentimentali di Belen Rodriguez hanno sempre un discreto seguito sui social e sui media. La bella argentina aveva fatto sognare le donne romantiche ricucendo il rapporto con il padre di suo figlio Santiago – Stefano De Martino – e progettando insieme a lui una famiglia più numerosa. Per quanto fosse intensa la passione che i due provavano e sincero il sentimento che li univa, la storia è andata in modo diverso.

Leggi anche ->Belen e Cecilia, il fratello Jeremias ha una nuova fiamma: ecco chi è

I due, per motivi ancora avvolti nel diritto di privacy, si sono lasciati da qualche mese e sulle riviste scandalistiche è partita la caccia ai nuovi fidanzati. Stefano è stato associato a diverse donne dello spettacolo, ma il ballerino/conduttore ha smentito più volte di avere una relazione ed al momento pare sia single. Belen, invece, dopo un periodo di riflessione è stata paparazzata in dolce compagnia. Si è scoperto che lui è un giovane imprenditore che corrisponde al nome di Gianmaria Antinolfi.

Leggi anche ->Belen Rodriguez bellissima e sensuale, De Martino cambierà idea?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dayane Mello avverte Belen: “Gianmaria stava con me, attenta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia) in data: 14 Lug 2020 alle ore 12:48 PDT



Trattandosi di una storia d’amore della bella argentina non poteva andare tutto liscio. Nell’ultimo numero di ‘Chi’, infatti, emerge un retroscena sull’inizio della relazione di Belen con Gianmaria. A rivelarlo è la bellissima Dayane Mello, la quale scopriamo essere la precedente compagna di Antinolfi. La bellissima modella mette in guardia Belen da quelle che potrebbero essere le sue reali intenzioni.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia in un post Instagram, infatti, la splendida Dayane dice a Belen: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen”. Fino a quel momento, stando al racconto della modella, Gianmaria si era mostrato con intenzioni serie: “Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia!”.