Aurora Ramazzotti in versione “mungitrice”: “La peggior punizione…”

Aurora Ramazzotti si mette in posa su Instagram per i suoi ammiratori in una veste decisamente insolita: quella di “campagnola” che però non rinuncia a un tocco di classe…

Dalle stelle alle stalle, ma nell’accezione migliore della metafora: un’inedita Aurora Ramazzotti si mostra su Instagram a stretto contatto con la natura. La ragazza si trova in una località di montagna per qualche giorno di riposo e relax e stupisce tutti i suoi follower cimentandosi con la mungitura di una mucca, naturalmente a favore di obiettivo…

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti | bacio al fidanzato Goffredo in mare | FOTO

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti, fisico perfetto, costume da urlo: si vede tutto, social impazziti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aurora Ramazzotti come nessuno l’ha mai vista

“Quando ero bambina – scrive Aurora Ramazzotti nel commento che accompagna la sua ultima foto pubblicata su Instagram – @therealhunzigram si ostinava a portarmi in montagna o in mezzo alla natura e mi ricordo che per me era la peggior punizione😂. Ero decisamente poco affine al regno animale e odiavo qualsiasi forma di movimento fisico”.

“Oggi – prosegue la ragazza – inizio ad apprezzare tutto questo molto di più anche se ci sarà sempre quella parte di me che stonerà col contorno… tipo la scelta delle scarpe, in questo caso😂 Grazie a @ferdy_wild per averci accolti nel vostro piccolo angolo di paradiso! La prossima volta mi presenterò con una scarpa da ginnastica e un pile…😂❤️”. E giù like e condivisioni…

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti caduta rovinosa in diretta: “Il 2020 in un video”

Leggi anche –> Aurora Ramazzotti, foto compromettenti: “E’ impossibile…”

EDS