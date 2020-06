Aurora Ramazzotti caduta rovinosa in diretta: “Il 2020 in un video”

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un video in cui si vede che cade rovinosamente per terra mentre corre e lo commenta ironicamente.

Questo 2020 per tutti gli esponenti del mondo dello spettacolo è stato un anno nefasto. La pandemia di Coronavirus ha di fatto cancellato qualsiasi lavoro in programma per i mesi del lockdown e per i due successivi. A partire da ieri è stato dato il via libera a cinema e teatri per la riapertura, ma le condizioni per rimanere aperti prevedono che in sala ci sia un numero decisamente limitato di spettatori. Questo significa che nel migliore dei casi gli incassi saranno dimezzati rispetto al normale.

La situazione è ancora più critica per i musicisti, i quali si sono visti annullati tutti gli eventi sino al 2021. Lo sa bene Aurora Ramazzotti che nel mondo dello spettacolo ci è cresciuta, che ha il padre cantante e la madre presentatrice e che in questo 2020 puntava a consacrarsi definitivamente come protagonista del piccolo schermo. Riflettendo dunque sull’andamento di questa prima parte dell’anno, la figlia d’arte non poteva che ritenerla una partenza decisamente negativa.

Aurora Ramazzotti, il video della caduta rovinosa: “Il 2020 in un video”

Visualizza questo post su Instagram Esercizio: riassumi il 2020 in un video. Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 16 Giu 2020 alle ore 1:35 PDT

La ragazza sa bene che la situazione per molte altre persone è stata ben più drammatica, tra lutti, perdita di lavoro, difficoltà a pagare bollette e rate. Perciò non si è esposta come altri colleghi lamentandosi per la mancata tutela ai lavoratori dello spettacolo, ma ha ironizzato sull’andamento del 2020 pubblicando un video di quando era ancora una bambina. In questo si vede la piccola Aurora che corre da una parte all’altra di una palestra e che, nel farlo, perde l’equilibrio e cade rovinosamente sulle ginocchia. A commento delle immagini quindi scrive: “Esercizio: riassumi il 2020 in un video“. L’ironia della Ramazzotti è stata decisamente apprezzata dai fan, e c’è pure chi le scrive: “Tu sei una comica nata”.