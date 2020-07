Un padre ha scatenato la furia del web per aver scattato una foto al figlio mentre penzola a mezz’aria dal bordo di una montagna.

Un video scioccante sta facendo il giro del web e ha raccolto in sole 24 ore oltre 13 milioni di visualizzazioni. E’ stato registrato da un gruppo di turisti che visitavano le montagne del distretto di Beijing’s Fangshan, in Cina.

Un padre ha scatenato la furia del mondo del web, dopo essere stato ripreso mentre fotografava il figlio mentre penzola a mezz’aria sul bordo di una montagna. Il padre di cinque bambini ha oltrepassato la barriera di sicurezza posta in strada per scattare l’immagine del bambino sospeso nell’aria con il figlio più grande che lo sorregge. Altri tre bambini sono stati visti oltrepassare il lato della strada e stare vicino a loro sull’orlo del burrone. Sul social cinese simile a Twitter, Weibo, sono stati lasciati centinaia di migliaia di commenti per criticare il padre.

Bambino fotografato a penzoloni da un burrone: la follia del padre

Non è ancora chiaro se le autorità cinesi abbiano incriminato o meno il genitori per l’azione sconsiderata che ha compiuto. Le terrificanti immagini e il video del bambino sull’orlo del burrone, sorretto solo dalle mani del padre mentre il fratello scatta le foto, continuano ad impressionare l’opinione pubblica.

