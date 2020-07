Diaco invita Serena Grandi e Corinne Clery in tv e scoppia la lite

Durante la trasmissione ‘Io e te’, Pierluigi Diaco invita Serena Grandi e Corinne Clery e scoppia la lite tra il conduttore e una di loro.

Le due attrici Serena Grandi e Corinne Clery sono state ospiti oggi di Pierluigi Diaco a “Io e Te” nel pomeriggio di Rai Uno. Le due donne ‘condividono’ il fatto di essere state entrambe sposate con l’arredatore Beppe Ercole, considerato negli anni Settanta un vero e proprio playboy e morto di cancro al cervello nel 2010.

Ma a litigare non sono state le ex rivali in amore, bensì il conduttore con una di loro, ovvero Corinne Clery. In trasmissione, l’attrice raccontava di come l’esperienza al Grande Fratello l’avesse aiutata a cambiare.

Lite in studio tra Diaco e Corinne Clery: Serena Grandi attonita

Ha anche spiegato che durante il reality show è stata supportata da un team di psicologi, ma a un certo punto ha notato Diaco perplesso e gli ha chiesto se credesse che lei stesse dicendo bugie. “Io penso di sì”, ha risposto il conduttore, alzando ancora una volta i toni del confronto. Uno scambio di battute a cui ha assistito attonita Serena Grandi.

Durissime le critiche piovute via Twitter in diretta contro il conduttore: “Sei davvero una persona cattiva egocentrica e supponente. Maleducato con Corinne Cléry e Serena Grandi. Sarà un caso che la tua soporifera trasmissione non venga confermata nella prossima stagione? Se la TV è finzione dovrebbero darti il premio di falsità”.