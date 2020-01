Serena Grandi, chi è l’ex marito Beppe Ercole: età, foto, carriera

Beppe Ercole è stato il marito di due donne famose come Corinne Clery e Serena Grandi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Chi dice Beppe Ercole dice Serena Grandi e Corinne Clery. Queste ultime sono state infatti i grandi amori della sua vita. Amori così grandi da degenerare a volte, quasi inevitabilmente, in odio tra due (ex) mogli che hanno condiviso non solo un uomo, ma anche il palcoscenico su cui è andato in scena un irripetibile triangolo. Conosciamo più da vicino il ricco arredatore venuto a mancare l’8 aprile 2010 a Roma.

L’identikit di Beppe Ercole

Beppe Ercole, classe 1938, è stato un famosissimo arredatore, che ha costruito e ristrutturato le più belle case del prestigioso quartiere Parioli, a Roma, nonché un esperto antiquario. Per quanto riguarda la vita privata, Beppe Ercole è sempre stato noto alle cronache mondane come un rubacuori. Le due donne più importanti della sua vita sono state Corinne Clery e Serena Grandi. La prima ad amarlo è stata la Grandi, ufficialmente dal 1987 al 1998. Ma a quanto pare la loro relazione non è mai finita. A unirli (e riunirli) ci ha pensato il figlio Edoardo, nato nel 1989 e diventato famoso grazie alle ospitate nei salotti di Barbara d’Urso. Il ragazzo con Corinne non è mai andato molto d’accordo: nel 2017 ha rivendicato il diritto a riavere le ceneri del padre, sfruttando la notorietà ottenuta dopo la partecipazione di Serena al Grande Fratello vip. L’ha definita “una donna dal cinismo devastante”.

Quanto a Corinne Clery, Beppe Ercole l’ha sposata nel 2004 e con lei ha condotto una vita “mondanissima”, dividendosi tra la Costa Smeralda e Cortina d’Ampezzo. Il ricordo dell’amato è ancora vivido in Corinne: “Stanotte ho pensato a lui”, ha raccontato due anni fa ai coinquilini del GF vip, “è scomparso nel 2010 e sono passati esattamente sette anni e sette mesi. Tra l’altro, il suo numero è il 7”. A portarlo via fu un tumore incurabile: “Mi sento fortunata per averlo conosciuto. Aveva un cancro al cervello. È morto nel giro di tre mesi. È stato un grandissimo amore”. Va da sé che la convivenza con Serena Grandi, in quell’edizione del reality, fu tutt’altro che facile. Le due arrivarono a lanciarsi accuse al vetriolo e offese reciproche, salvo poi fare pace dopo i problemi di salute della prima moglie.

