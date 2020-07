Fra Barbara D’Urso e Naike Rivelli è lotta senza quartiere. Ed anche Ornella Muti interviene in favore della figlia. La conduttrice tv pronta alla querela.

Tra Barbara D’Urso ed il duo composto da Ornella Muti e Naike Rivelli volano gli stracci. La nota conduttrice televisiva non ha gradito le esternazioni fatte da quest’ultima sul suo conto. La Rivelli aveva affermato a mezzo social che la D’Urso avrebbe una relazione segreta con una persona che lavora, come lei, a Cologno Monzese, negli studi Mediaset.

La D’Urso smentisce e ha anche intrapreso le vie legali per tutelare il proprio buon nome. Naike però la conosciamo tutti: è uno spirito indomito e figurarsi se la spaventa una querela. Infatti ha replicato a questa denuncia e su Instagram ha scritto quanto segue.

Barbara D’Urso Naike Rivelli, è guerra

“Vorrei che Barbara D’Urso la smettesse di parlare di me. Ha parlato di me e della mia famiglia quando io non ci stavo per potermi difendere, ha usato foto e video. Adesso basta, basta diffide. Non si può dire che io mi faccia pubblicità con il suo nome, ho i social che sono seguiti da persone di tutto il mondo che non sanno nemmeno chi lei sia visto che molti non sono italiani. Si può dire che se ci sta qualcuno che sfrutta la popolarità degli altri non sono io”.

E non mancano strali che Naike rivolgere a Barbara D’Urso anche in qualche video, sempre a mezzo social. In tutto ciò interviene pure Ornella Muti, pronta a schierarsi al fianco di sua figlia. “Sono qui perché i figli non si toccano, cara Barbara d’Urso poi una mamma amica che denuncia i figli. Forse non siamo così amiche”. Vere e proprie parole di fuoco. E certamente ci sarà un lungo ed ulteriore polemico strascico.