Vanessa Incontrada, la foto che spiazza tutti: “Irriconoscibile”

Oggi Vanessa Incontrada è un’attrice di talento, ma ai tempi in cui andava ancora a scuola nessuno (probabilmente lei per prima) lo avrebbe detto. Ecco la foto che documenta la sua “metamorfosi”.

Vanessa Incontrada ha stupito tutti pubblicando una sua vecchia foto di classe, la quale mostra l’incredibile cambiamento dell’attrice, oggi volto di punta della fiction italiana e una delle donne più apprezzate del piccolo schermo per la sua versatilità e il suo talento.

La trasformazione di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è nata a Barcellona nel 1978 e ha avuto un’infanzia piuttosto travagliata a causa della separazione dei suoi genitori, Filippo e Alicia, lui italiano e lei spagnola. In particolare, il rapporto con suo padre è stato problematico, ma in una vecchia intervista a L’Arena con Massimo Giletti ha raccontato che “con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte”, e “oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio”.

Arrivata in Italia in cerca di successo quasi 20 anni fa, a 17 anni Vanessa Incontrata ha iniziato a lavorare come modella a Milano, ma il suo sogno era quello di seguire le orme di Raffaella Carrà, così ha iniziato a fare i primi provini per la televisione, decisa a dimostrare a tutti il suo talento. E ci è indubbiamente riuscita. Attualmente vive a Follonica, una cittadina della Toscana insieme al compagno Rossano Laurini e al loro figlio Isal, dove ha anche aperto un negozio di abbigliamento, Besitos.

