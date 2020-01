Vanessa Incontrada in lacrime, cosa è successo alla conduttrice spagnola

La conduttrice e attrice spagnola Vanessa Incontrada ha postato uno scatto nel quale la si vede in lacrime davanti ad una finestra: cosa è successo.

Abbiamo imparato ad ammirare Vanessa Incontrada prima come attrice (il suo debutto in Italia è stato con Leonardo Pieraccioni) e successivamente come conduttrice. La showgirl spagnola ha da sempre suscitato una grande simpatia in tutti i telespettatori, per via del suo carattere allegro e dell’abitudine di sorridere spesso durante i programmi. Siamo dunque abituati a vederla allegra, capace di far ridere con battute e vogliosa di mostrare una parte di sé spensierata.

Eppure nelle scorse ore Vanessa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un’immagine in cui appare molto triste. In questa la si vede affacciata ad una finestra con lo sguardo perso nel vuoto, come se stesse pensando a qualcuno che non c’è più o semplicemente che non vedeva da tempo. Il suo viso è rigato da una lacrima, catturata nel momento in cui ha solcato da poco la guancia. Si tratta ovviamente di un’immagine artistica e basta leggere il successivo commento per capire da cosa è tratta.

Vanessa Incontrada in lacrime: cosa è successo

A commento della bella foto, Vanessa scrive: “Una madre con il cuore in mano. Un becitos amigos”. Il riferimento dell’attrice è ad una parte che ha interpretato per la fiction ‘Come una madre‘ che andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 2 febbraio. Insomma nulla di grave è successo alla bella Vanessa, anzi sono giorni di tensione positiva in cui attende di capire se la sua ultima prova attoriale incontrerà i gusti del pubblico. Un ruolo del quale si evince che va fiera e per il quale potrebbe ricevere i complimenti non solo dai suoi fan, ma anche da chi non la conosceva come protagonista di parti drammatiche.