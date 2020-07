Disastro in casa di Iva Zanicchi, lei disperata: “Chiamo i pompieri”

Disastro in casa di Iva Zanicchi, lei è disperata immersa in un lago d’acqua: “Chiamo i pompieri”. Il compagno Fausto Pinna la registra in un video.

Iva Zanicchi è stata vittima di una triste disavventura nelle ultime ore. Il compagno Fausto Pinna ha registrato un video in cui si vede la donna immersa in un lago d’acqua piovana, nel loro giardino. La Zanicchi si è fatta riprendere per testimoniare le conseguenze di un brutto acquazzone: “Incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage… anche da voi brutto tempo? Un bacio a tutti”, ha scritto Iva nella descrizione del video, pubblicato ieri come post su Instagram.

Disastro in casa di Iva Zanicchi

“Oggi, 11 luglio, guardate davanti al mio garage!” urla sconvolta Iva Zanicchi in video, con le gambe immerse nel lago d’acqua accumulata dopo la pioggia. “Pochi minuti, dieci minuti di pioggia e grandine e guarda qua che disastro! Io ora chiamo i pompieri. Si son chiusi tutti i tombini, è stata la fine del mondo. Dieci minuti di buio pesto e ora invece è così, è tornato il sole”. Sembra davvero sconvolta, e aggiunge: “Guarda anche il cane come si è spaventato”. A riprendere tutto il discorso di Iva è stato il compagno Fausto, di cui la Zanicchi si è sempre detta innamoratissima. I due stanno insieme da molti anni, anche se non si sono mai sposati. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Grand Hotel, la cantante ha infatti spiegato: “Fausto e io stiamo bene così, ci sosteniamo, ci nutriamo… cioè, lui nutre me perché è un cuoco sopraffino. Dopo quarant’anni insieme ridiamo ancora moltissimo. Non è già “tanta roba”, come dicono i ragazzi di oggi?”.

