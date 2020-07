Carriera, curiosità e vita privata di Sofia Bruscoli, chi è la showgirl “spalla” di Carlo Conti: cosa sapere sulla conduttrice di I Migliori Anni.

Classe 1988, romagnola, dopo aver praticato il pattinaggio a rotelle artistico, Sofia Bruscoli intraprende la strada della moda, partecipando a diversi concorsi di bellezza. Selezionata come “Miss Mondo Italia 2005”, arriva quarta nella competizione.

Continua a lavorare come modella e nel frattempo viene notata da Carlo Conti, che nel 2006 la vuole come modella nella trasmissione di Raiuno L’anno che verrà. Inizia così a lavorare in tv e partecipa alla terza edizione del talent show Ballando con le stelle.

Cosa sapere sulla showgirl Sofia Bruscoli

Inviata speciale di Oltremoda, sempre su Raiuno, esordisce poi sul grande schermo nel 2007 nella commedia Matrimonio alle Bahamas, con la regia di Claudio Risi. L’anno dopo, assieme a Roberta Giarrusso e Nino Frassica, torna sul piccolo schermo come ‘spalla’ di Carlo Conti nel varietà televisivo di Rai Uno I migliori anni. Fa quindi parte della giuria italiana di The Look of the Year, concorso presentato da Cristina Chiabotto e Tommy Vee.

Si moltiplicano le esperienze televisive, ad esempio con Pippo Baudo nel programma Domenica In… 7 Giorni. Prende quindi parte a diverse fiction televisive, mentre proseguono le sue conduzioni televisive. Ad esempio, nel 2012 conduce, assieme a Veronica Gatto, il programma di Raiuno Easy Driver. Di recente ha partecipato alla realizzazione del docu-film dal titolo “Covid-19, il virus della paura”, per il magazine Sanità Informazione. Lentamente ha comunque abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla figlia Nicole, nata dalla relazione con l’ex tronista di ‘Uomini e donne’, Marcelo Fuentes, suo compagno per diversi anni.