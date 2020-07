Stasera in tv | Temptation Island: anticipazioni di oggi, 9 luglio

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020, condotto da Filippo Bisciglia, riparte oggi, 9 luglio: tutte le anticipazioni sulle coppie vip e nip

Tante sono state le novità che hanno riguardato il programma ideato da Maria De Filippi Temptation Island 2020, a partire dall’aver mescolato coppie vip e nip.

Il secondo appuntamento con il reality estivo per eccellenza inizierà alle ore 21.20 su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni su ciò che accadrà questa sera in tv.

Tante liti e un nuovo falò di confronto in agguato

La nuova stagione di Temptation Island, condotta come sempre da Filippo Bisciglia, accoglie come sappiamo due coppie vip e quattro nip. La scorsa puntata ci ha lasciato con il dubbio che fra Alessandro e Sofia si sia arrivati a un punto di rottura insanabile, turbolento come tutto il percorso della loro storia è stato. Sofia ha lamentato delle infedeltà da parte di Alessandro, il quale dal villaggio dei fidanzati ha risposto che, in realtà, la situazione è totalmente invertita.

ATTENZIONE SPOILER: Sofia avrà accettato il falò di confronto richiesto da Alessandro? Lo scopriremo giovedì in prima serata su Canale 5 nella seconda puntata di #TemptationIsland 🔥 Pubblicato da Temptation Island su Martedì 7 luglio 2020

Occorrerà attendere per sapere se Sofia avrà accettato di confrontarsi dopo così poco tempo passato nel villaggio. Ciò che è certo, invece, è che ogni verità sulla loro storia presente e passata al falò verrà svelata. Anche altre due coppie di fidanzati paiono essere in bilico già a pochi giorni dal loro arrivo all’Is Morus Relais. Ancora una volta si tratta di nip, e nello specifico della coppia composta da Annamaria e Antonio e da quella formata da Anna e Andrea.

⚠️ Nel villaggio delle fidanzate Annamaria in lacrime decide di fare la valigia… Chiederà il falò di confronto? Tutti sintonizzati domani in prima serata su Canale 5 🔥 #TemptationIsland Pubblicato da Temptation Island su Mercoledì 8 luglio 2020

CONTENUTO SPOILER: Andrea proprio non se l'aspettava da Anna… Cosa succederà? 🔥 Appuntamento a domani in prima serata su Canale 5! Pubblicato da Temptation Island su Mercoledì 8 luglio 2020

Probabile che una delle due coppie di fidanzati si vedrà al falò di confronto, tuttavia, come sempre quando si tratta di Temptation Island, le cose non vanno mai come potrebbe sembrare.

Temptation Island 2020, le coppie:

Antonella Elia e Pietro Delle Piane;

e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso;

e Valeria e Ciavy;

Sofia e Alessandro;

Anna e Andrea;

Annamaria e Antonio.

