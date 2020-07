Temptation Island, Andrea furioso con Anna: “Portatemela qui!”

In arrivo già i primi scontri e litigi durante le prime puntate di Temptation Island con anticipazioni e indiscrezioni davvero clamorose: ecco la furia di Andrea con Anna

Novità davvero importanti per quanto riguarda la nuova puntata di Temptation Island. Secondo indiscrezioni nella prossima puntata ci sarà un confronto tra Andrea e Anna. Alcuni atteggiamenti della donna hanno fatto arrabbiare Andrea Battistelli che cercherà di avere subito un falò. Anna Boschetti è molto attratta dai tentatori con lo stesso Andrea che sarebbe stato così colto di sorpresa per il suo atteggiamento. A queste condizioni lui non avrebbe intenzione di continuare.

Temptation Island, il falò di Andrea e Anna

Andrea non ne vuole sapere e ha richiesto così l’incontro immediato con la fidanzata: soltanto Filippo Bisciglia potrebbe farlo riflettere e ragionare per capire se ci siano o meno i presupposti per continuare la sua relazione. Lui invoca subito il falò con la coppia che dovrà affrontare subito tante difficoltà.