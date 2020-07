La vita in diretta Estate, Al Bano spiazza Lino Banfi. Ospite del programma televisivo, l’attore pugliese ha ricevuto una sorpresa inaspettata da parte del cantante di Cellino.





Durante la puntata di oggi del programma televisivo, l’attore ha avuto modo di festeggiare il suo 84esimo compleanno e di ricevere un regalo inaspettato dal suo conterraneo.

La vita in diretta Estate, Al Bano e la sorpresa inaspettata a Lino Banfi

L’amatissimo attore pugliese è stato ospite del programma televisivo nella puntata andata in onda questo pomeriggio. Ad accogliere Lino Banfi sono stati Marcello Masi e Andrea Delogu, i quali hanno festeggiato insieme a lui un’occasione molto importante, ovvero l’84esimo compleanno dell’attore. Nel corso della puntata le sorprese non sono mancate, come quella regalata a Banfi da Al Bano.

Sono stati moltissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fatto gli auguri oggi all’attore per mezzo di alcuni video mandati in onda nel corso della puntata. Tra di loro anche Al Bano, che ha avviato il collegamento con un gioco di parole affermando: “Caro Lino, sono a Cellino e Lino c’è, soprattutto se mi rivolgo a te”. Subito dopo però il cantante è riuscito a spiazzare Banfi poiché ha deciso, in occasione di questa ricorrenza speciale, di dedicare una canzone all’attore pugliese. La gioia di Banfi è stata enorme, proprio in un periodo di grandi riconoscimenti per lui. Il Guardian ha infatti recentemente considerato L’allenatore nel pallone tra i cento film da vedere assolutamente. Banfi si è inoltre dichiarato sempre più meravigliato del grande affetto che gli riserva in ogni occasione il suo pubblico.

Per quanto riguarda Al Bano invece, si vocifera che il cantante potrebbe partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo assieme alla figlia Jasmine. Staremo a vedere se nei prossimi mesi tale informazione verrà o meno confermata dallo stesso cantante.